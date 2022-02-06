Одещина на першому місці за кількістю інфікувань COVID-19 за добу

За минулу добу 5 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 2 788 людей. 181 хворий одужав, двоє – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю хворих Одеська область. Далі йде місто Київ (2 298), на третьому місці – Хмельницька область (2 070).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 280 557 громадян,

одужали 233 697 людей,

померли 5 769 хворих,

наразі хворіє 41 091 мешканець області.

Читайте також

В Одесі відкрили новий пункт вакцинації проти COVID-19. Там роблять щеплення ВІЛ-інфікованим

Епідеміолог розповів, коли в Одесі буде пік захворюваності COVID-19

"Ситуація загострилася". 70% пацієнтів "ковідного" дитячого відділення в Одесі – дошкільного віку

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області