Одещина на першому місці за кількістю інфікувань COVID-19 за добу

За минулу добу 5 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 2 788 людей. 181 хворий одужав, двоє – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.
На першому місці за кількістю хворих Одеська область. Далі йде місто Київ (2 298), на третьому місці – Хмельницька область (2 070).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 280 557 громадян,
- одужали 233 697 людей,
- померли 5 769 хворих,
- наразі хворіє 41 091 мешканець області.
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