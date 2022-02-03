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В Одесі відкрили новий пункт вакцинації проти COVID-19. Там роблять щеплення ВІЛ-інфікованим
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В Одесі відкрили новий пункт вакцинації проти COVID-19. Там роблять щеплення ВІЛ-інфікованим

Марина Повертайло
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В Одесі відкрили новий пункт вакцинації проти COVID-19. Там роблять щеплення ВІЛ-інфікованим Одеський обласний центр громадського здоров'я

В Одесі відкрили новий пункт вакцинації проти COVID-19. Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного центру громадського здоров'я.

Зробити щеплення від коронавірусу можна на території "Одеського обласного центру соціально значущих хвороб" на вулиці Леонтовича, 11. Громадян приймають на першому поверсі адміністративного корпусу.

Пункт працює з 08:30 до 16:00, з перервою з 12:30 до 13:00. Для вакцинації використовують препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

В Одесі відкрили новий пункт вакцинації проти COVID-19. Де він розташованийОдеський обласний центр громадського здоров'я

Пункт вакцинації в "Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб" на вулиці Леонтовича, 11

За чотири дні роботи, в пункті вакцинували 42 людей. З них 15 – носії ВІЛ-інфекції та ті, хто мають онкологічні захворювання, лікуються імунодепресантами.

"Я бачу статистику захворюваності на ковід, стає страшно. Через те, що я ВІЛ-позитивна особа, достатньо давно і приймаю антиретровірусну терапію, тому хочеться вакцинуватися також. Помирати страшно", – розповів Дмитро, який зробив щеплення проти коронавірусу.

В Одесі відкрили новий пункт вакцинації проти COVID-19. Там зробили щеплення ВІЛ-інфікованимСуспільне Одеса

Вакцинації від COVID-19 на вулиці Леонтовича, 11 в Одесі

Чоловік додав, що багатьом ВІЛ-інфікованим відмовляють у вакцинації сімейні лікарі. Вони розповідають про уявні протипоказання.

"Враховуючи те, що у нас обслуговується велика кількість імуноскомпрометованих людей нашого регіону, і для них доступ до вакцинації обмежений, ми вирішили у себе в центрі створити такий пункт вакцинації", – зазначила генеральна директорка "Одеського обласного центру соціально значущих хвороб" Світлана Ізосімова.

В Одесі відкрили новий пункт вакцинації проти COVID-19. Де він розташованийОдеський обласний центр громадського здоров'я

Новий пункт вакцинації на Леонтовича в Одесі

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