У "ковідному" відділенні Одеської обласної дитячої лікарні перебувають 93 дитини. Кількість хворих там збільшилася у два рази у порівнянні з минулим тижнем, тож в лікарні розгорнули нові ліжка. Про це Суспільному повідомила виконувачка обов'язків директора медзакладу Тетяна Покотилова.

У 36 пацієнтів, які наразі лікуються у відділенні, підтвердили коронавірус. Результати інших поки невідомі. Через збільшення захворюваності у медзакладі розгорнули додаткових 60 ліжок. За словами лікарки, 70% пацієнтів "ковідного" відділення – це діти дошкільного віку, 30% – старше шести років. Наразі у лікарні двоє дітей під’єднані до апарату ШВЛ. Керівниця медзакладу каже, що перебіг COVID-19 у них ускладнили хронічні захворювання.

"Тут фактично збільшили кількість ліжок, тому що епідеміологічна ситуація загострилася. Кількість дітей збільшилася, які захворіли. Якщо раніше хворіли дітки тільки в окремих випадках, і до нас потрапляли пацієнти переважно середнього і старшого віку, то наразі переважна кількість – діти до трьох, до п'яти років", – розповіла Тетяна Покотилова.

З дітьми у відділенні працюють 82 медпрацівники. Один з них, лікар Сергій Мордух розповів, що у лікарів стало більше роботи й вони залишаються у позаробочий час:

"Дітей дуже багато поступає. На весь персонал майже навантаження стало більше в рази. Як завідувачу так, мені доводиться залишатися до більш пізнього часу, для того аби підтримувати чергову зміну і якось організовувати рух дітей по лікарні. Звичайно, доводиться напружуватися. Сподіваюся, що це чергова хвиля. Вона закінчиться і все буде добре".

Завідувачка педіатричного відділення Ірина Кузьменко розповіла найпоширеніші симптоми у дітей.

"Це висока температура, лихоманять діти, катаральні явища, нежить, кашель. Старші діти кажуть, що в них болить горло, чешеться горло і вони кашляють. Маленькі діти ідуть відразу з ускладненнями, з бронхіолітами, пневмоніями, що потребує додаткової кисневої терапії. Можу сказати, що зараз, якщо у сім’ї хворіє хтось на COVID-19, то дитина обов’язково захворіє".

Суспільне Одеса

У семирічної доньки Юрії Гочевої, Кіри, виявили коронавірус. Через ускладнення дівчинка третій день перебуває у дитячій обласній лікарні. Жінка каже, що здивувалися, коли дізналися результат ПЛР-тесту.

"Вухо болить і погано чує. Симптоми: слабкість, практично не вставала два дні, температура висока у неї була, блювання. Температура падає вже, не підіймається, нежить пішов. Ще кашляє, звичайно, особливо вночі, а так нормально", – розповіла про симптоми доньки Юлія.

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