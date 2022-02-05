Через пандемію обіг ліків в аптеках зараз не перевіряють. Про це Суспільному розповів начальник Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Ігор Мілінчук. Нагадаю, з 1 квітня 2022 року антибіотики в аптеках відпускатимуть за електронним рецептом лікаря. Як це буде відбуватись, що про це кажуть пацієнти, лікарі та працівники аптек – дізнавалося Суспільне.

Пацієнтка хмельницької амбулаторії сімейної медицини №6 Валентина каже: антибіотики вживає завжди лише ті, які були виписані лікарем. Та, говорить, не завжди є змога консультації.

«Не всі зараз можуть і по рецепту купити, тому що треба йти до лікаря, записуватись, це дуже займає багато часу. Але якщо держава каже, що так треба, то будемо цього дотримуватись», - каже жінка.

Сімейна лікарка, директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Валентина Гесаль говорить: нововведення є правильним, антибіотики давно мали б випускати за електронним рецептом.

«Якщо відпуск антибіотиків буде по електронним рецептам, то тоді це можна буде й проконтролювати. У багатьох країнах світу це тримається під контролем. Тому що, якщо бачать, що лікар антибіотики усім підряд призначає, то його можна запитати: на якій підставі? Але, найголовніше, що пацієнти не зможуть собі придбати препарати без призначення лікаря», - розповідає Валентина Гесаль.

За словами лікарки, якщо людина без призначення самовільно почне вживати антибіотик, то не тільки не вилікується від своєї хвороби, а й спричинить інші.

«Наприклад, при вірусній інфекції антибіотик не діє на віруси, він діє лише на бактерії. Все, що людина може заробити, це дисбактеріоз, який потім буде виражатися проносами чи болями в животі, може заробити кандидоз», - каже Гесаль.

Клієнтка однієї з міських аптек, 74-річна Надія, говорить: антибіотиками не лікувалась, навіть коли хворіла на COVID. Проте, каже, відпуск ліків за рецептом має бути продуманим та відрегульованим, бо в такому випадку у пацієнтів мають бути налагоджені контакти з лікарем.

«Мені от кофеїн не дали, а в мене тиск падає, то треба бути з кофеїном весь час. А поки до лікаря доберешся. Я навіть не знаю, як воно буде в нас?», - каже жінка.

Завідувачка аптеки Ілона Тачинська говорить: продажі антибіотиків, через оголошення майбутнього відпуску за рецептом, не збільшились.

«Більшість покупців, які звертаються до нас в аптеку, мають призначення лікаря. Наші клієнти стали відповідальнішими до свого здоров’я, тому самолікуванням не займаються», - каже завідувачка аптеки.

З її слів, у всіх антибіотиків в інструкції є приписка «за рецептом лікаря», тому їх слід продавати тільки за призначенням.

Начальник Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Ігор Мілінчук розповів Суспільному, що через пандемію планові заходи з контролю аптек не проводять. Пояснює, як можуть відпускати антибіотики при нововведенні.

«Скоріш за все, все відбуватиметься так, як зараз з «Доступними ліками», коли є електронний рецепт. Електронний рецепт є в системі. Фармацевт заходить, дивиться цей рецепт, і тільки за наявності такого рецепту, відпускає ліки. Я так думаю, що так само має бути із рецептами на антибіотики», - каже Ігор Мілінчук.

За його словами, електронний рецепт дасть змогу ретельніше контролювати обіг антибіотиків. Зараз аптеки рецепти лікарів не зберігають і перевірити, чи продали вони ліки без призначення, майже неможливо.

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