Майже 18 мільйонів - на нове відділення лікарні у Хмельницькому

5 малюків перебуває зараз на лікуванні в новоствореному відділенні інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного виходжування та постнатального догляду в Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Про це Суспільному розповів завідувач відділення Іван Васьків. За його словами, це діти з вродженими патологіями та передчасно народжені з Хмельниччини. Як відбувається догляд за новонародженими та як перевозять туди маленьких пацієнтів з різних куточків області – у матеріалі Суспільного.

Новонароджених дітей з Хмельниччини в обласну дитячу лікарню мобільна бригада доставляє спеціалізованим реанімаційним автомобілем. В місцевому пологовому, де народилась дитина з патологією, стабілізують її стан, аби доставити до обласного центру, розповідає дитячий лікар-анестезіолог бригади Олена Коц.

"В нас є сучасне обладнання, яке складається з транспортного кювезу, транспортного апарату ШВЛ. Також ми маємо в своїй наявності слідкуючий апарат моніторингової системи, яка дає можливість визначати постійно сатурацію, ЧСС, тиски контролювати. Також підігрів для розчинів", - каже Олена Коц. Додає: бригада працює цілодобово. Дитину з патологією, каже, потрібно встигнути стабілізувати і транспортувати у відділення в перші шість годин життя.

Анна Корбійчук зі Славути народжувала свого сина Антона у Нетішині. Каже: в дитини протягом доби після народження погіршились аналізи крові і хлопчика відразу транспортували до Хмельницького, поки вона залишалась в лікарні.

"Вчора мене виписали, я приїхала сюди і зараз знаходжуся поряд з дитиною в реанімаційному відділенні. Чесно? Очікувала гіршого. Вперше тут і сподіваюся, що востаннє. Була майже цілу ніч, тому що дитина хотіла мами. В час ночі я пішла, о п’ятій вже прийшли за мною", - розповідає породілля, яка зараз перебуває у відділенні інтенсивного догляду на другому поверсі лікарні.

У відділенні на даний момент виходжують двох хлопчиків і трьох дівчаток, розповідає старша медична сестра відділення Алла Муц. Медсестри, за її словами, окрім медичних маніпуляцій, мають виконувати ще й обов’язки матері: годувати, пеленати та заспокоювати новонароджену дитину.

Найменша дитина, яка лікувалась у відділенні, важила три кілограми, розповідає завідувач Іван Васьків. За його словами, відділення оснащене спеціальними апаратами штучної вентиляції легень для новонароджених та загального моніторингу організму. Додає: "В кожному з апаратів є можливість для вентиляції дітей від 400-500 грамів, тобто, для глибоко недоношених. Крім цього, високочастотної штучної вентиляції, яка застосовується, коли традиційна ШВЛ вже не допомагає".

Іван Васьків говорить: після лікування діток з матерями переведуть у відділення постінтенсивної терапії, а згодом випишуть додому.

Директорка обласної дитячої лікарні Лілія Брухнова каже: на ремонт відділення для новонароджених та закупівлю необхідної апаратури витратили 8,7 мільйонів гривень з обласного бюджету та 9 мільйонів власних коштів.

"Такий пакет народжених в складних неонатальних умовах має п’ять закладів. Раніше, в 2021 році, чотири заклади: три перинатальних центри та Хмельницька міська дитяча лікарня", - каже директорка. За її словами, відділення запрацювало з 1 січня. У ньому, каже, може лікуватись 6 новонароджених, на кожного Національна служба здоров’я України виділяє від 119 тисяч гривень. Вже в новому лікувально-діагностичному корпусі лікарні, який ще будується, кількість місць планують збільшити вдвічі.

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