Чому у Хмельницькому утворюються великі черги на ПЛР-тестування

4 100 досліджень ПЛР- тестів протягом останнього тижня щоденно робить лабораторія мікробіологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру. Про це розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров’я України Микола Габрикевич. За його словами, в області є вже підтверджені випадки штаму коронавірусу "Омікрон".

Хмельничанка Валентина Коваль очікує в черзі на ПЛР-тестування. Жінка, за її словами, стоїть на вулиці перед центром первинної медико-санітарної допомоги №4 вже 15 хвилин. Розповідає: "Я не знала, що така черга буде ще й на дворі. Але ж передбачала, я вдягнулася тепло. Вчора зателефонувала лікарю, вона виписала направлення і сьогодні запросила на тест".

Процедурна медсестра Леся Остапова записує дані Валентини Коваль. Одягає рукавички, здійснює забір мазків з носа та горла. Аплікатор ставить у пробірку, її – в пакет, який підписує. Кладе зразок у спеціальний холодильник. Леся Остапова розповідає, скільки потрібно чекати на результат тесту: "На результат тесту два-три дні, буває день. Лабораторія завантажена. Дуже багато людей, тому швидко вони не встигають. Сьогодні я вже зробила 29, вчора у мене було 56, позавчора – 66".

За останні 2 тижні, розповідає директорка комунального підприємства "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Валентина Гесаль, центр фіксує зростання кількості підозр на COVID-19. За її словами, сімейні лікарі людям з підозрою на ковід видають направлення на ПЛР-тестування або роблять в кабінеті швидкі тести. Додає: "Раніше ми брали 200 заборів ПЛР, а зараз це 400, 430, вчора, здається, взагалі 600 було заборів. Якщо людина контактна з пацієнтом, хворим на коронавірус, в неї є симптоми і швидкий тест підтверджує, вже ПЛР не потрібно робити".

У черзі на ПЛР-тестування біля пункту забору біоматеріалу, який знаходиться на території поліклініки №1, стоїть хмельничанин Леонід Фурса. Розповідає, що очікує в живій черзі, на певні години не записувався: "Вже годину, мабуть, стоїмо на холоді такому. Вчора була температура, сьогодні вже немає, але ж дільнична дала направлення на тести".

Завідуюча амбулаторією №2, сімейна лікарка Галина Когут каже: на безкоштовне ПЛР-тестування направляють усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання. До цього пункту забору біоматеріалу направляють пацієнтів з чотирьох амбулаторій: "Обслуговуються люди із 1-ї, 2-ї амбулаторії, 9-ї амбулаторії і 8-ї амбулаторії. До часу розширили період виробки. Ми розвантажуємо ці черги швидкими тестами, експрестестами, але багато людей, які хочуть саме ПЛР-тест. Ми не можемо їм відмовити".

Як розповів Микола Габрикевич, черги на ПЛР-тестування утворюються, бо зростає кількість хворих на ковід. За його словами, в області циркулює штам коронавірусу "Омікрон": "Якщо розбити по днях, то 4 100 опрацьовано тестів щоденно. В один день трішки більше, в один день трішки менше. працюють з 9 до 13 години. ми відправляли 28-го числа: це 32 проби з різних регіонів області. І в нас всі 32 – стовідсотково штам Омікрон. Інкубаційний період значно скоротився і дуже швидке розповсюдження цієї хвороби йде".

За словами Миколи Габрикавича, не вистачає також медиків, які можуть робити забір проб для ПЛР-тестування на ковід. Аби не створювались черги, довезти планують додаткові експрес-тести, які робитимуть сімейні лікарі.