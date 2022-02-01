Хмельниччина отримала препарат для лікування хворих з COVID-19

Хмельниччина отримала 1019 флаконів препарату "Ремдесивір"Ремдесивір англ. Remdesivir, відомий також як GS-5734 — синтетичний противірусний препарат, який належить до групи нуклеозидних аналогів. для лікування хворих з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція COVID-19.
Про це Суспільному повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації Олександр Завроцький.
За його словами, наразі ліки розподілені між лікарнями, які надають допомогу хворим на COVID-19.
"1019 флаконів препарату розподілені між 22 лікарнями області, які надають допомогу хворим на COVID-19. Курс лікуванням препаратом у середньому - 6 флаконів на одного хворого. Один флакон для держави коштує 290 гривень", - говорить Олександр Завроцький.
Чиновник додає, виробник препарату - Індія.
Що відомо
- Вакцинація від COVID-19: 1044 щеплення зробили за добу на Хмельниччині