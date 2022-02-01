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Хмельниччина отримала препарат для лікування хворих з COVID-19
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Хмельниччина отримала препарат для лікування хворих з COVID-19

Владислав Васильчук
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Хмельниччина отримала препарат для лікування хворих з COVID-19 АР

Хмельниччина отримала 1019 флаконів препарату "Ремдесивір"Ремдесивір англ. Remdesivir, відомий також як GS-5734 — синтетичний противірусний препарат, який належить до групи нуклеозидних аналогів. для лікування хворих з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція COVID-19.

Про це Суспільному повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації Олександр Завроцький.

За його словами, наразі ліки розподілені між лікарнями, які надають допомогу хворим на COVID-19.

"1019 флаконів препарату розподілені між 22 лікарнями області, які надають допомогу хворим на COVID-19. Курс лікуванням препаратом у середньому - 6 флаконів на одного хворого. Один флакон для держави коштує 290 гривень", - говорить Олександр Завроцький.

Чиновник додає, виробник препарату - Індія.

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