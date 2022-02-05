Один летальний випадок на кризі зафіксували з початку року в Хмельницькій області. Про це розповіла пресофіцерка головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Марина Козак. За її словами, минулого року за такий же період, реєстрували двоє загиблих. Хто ризикує взимку, виходячи на лід, дізнавалося Суспільне.

Хмельничанин Михайло Савера рибалить на річці Південний Буг. Розповідає: робить це не часто. Сьогодні зловив одну рибину. Лунки у льоду вже були зроблені, тож чоловік ними скористався. Товщину льоду виміряв палкою в лунці. Як поводитися взимку на водоймі, каже, знає.

«Рибалити хто не любить? Це навіть не рибалити, просто посидіти на свіжому повітрі. Але коли небезпечно на льоду, то краще не йти. Подивився, що небезпечно, тріщить, особливо весною, то найкраще не заходити на лід, не ризикувати», - розповідає чоловік.

50 рибалок сьогодні вийшли на кригу, розповідає заступник начальника аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах міста Хмельницького Юрій Голяш. За його словами, глибина річки, де рибалять люди – 8 метрів. Товщину криги співробітники служби вимірюють щоденно. З початку року, за словами Юрія Голяша, на цій водоймі 10 людей проламувалося в кризі.

«Зараз лід на річці Південний Буг від 15 до 20 сантиметрів, але є прошарки води, бо снігу багато, і лід не дуже замерз, є проталини під берегом, під пірсами і де очерет. Є місця, де вже можна проламатися, там плями видно, де не замерзло», - каже Юрій Голяш.

«Як поводитися на льоду, коли провалився?». Листівки з такими роз’ясненнями поблизу Південного Бугу роздають рятувальники разом із співробітниками поліції. Пресофіцерка головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Маріна Козак розповідає: від початку року в області зафіксували один летальний випадок на водоймі.

«Якщо брати таку статистику від початку минулого року, то станом на зараз того року в нас уже було 2 випадки загибелі на кризі», - каже пресофіцерка.

Марина Козак також додає, що лід, для того, аби на нього можна було безпечно вийти, має бути товщиною не менше, ніж 7 сантиметрів для однієї людини, для групи людей – не менше 15 сантиметрів.

Інспектор управління патрульної поліції області Максим Рижий каже: небезпечно виходити на лід взимку у плюсову температуру та перевіряти ударами ноги міцність льоду.

«Зазвичай, прикрощі на льоду трапляються з рибалками, оскільки вони тривалий час сидять на одному місці, часто вживають алкогольні напої і тоді вже не відчувають холоду. І, як мінімум, не можуть так швидко реагувати на різні зміни та небезпеку», - розповідає Максим Рижий.

Якщо людина провалилася під лід та тоне, пояснює Марина Козак, їй треба кинути якусь палицю або ж мотузку, по якій вона може спробувати вибратися на твердий лід чи берег, і необхідно обов’язково викликати службу порятунку.

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