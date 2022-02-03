ДТП на Хмельниччині: 32-річний водій з політравмами потрапив до реанімації

На Летичівщині поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій важко травмувався 32-річний водій. Про це інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 лютого близько 15.25 години поблизу села Требухівці. 32-річний житель смт Летичів, керуючи автомобілем "ВАЗ 21099", з’їхав у кювет та перекинувся.

У результаті ДТП водій отримав політравми і перелом основи черепа. У важкому стані його госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

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