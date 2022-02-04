Хмельничанин випав з вікна 7 поверху. Його врятували патрульні

Хмельницькі патрульні врятували 31-річного чоловіка, який випав з вікна 7 поверху та зачепився за мотузки для сушки білизни поверхом нижче. Подія сталася вночі 3 лютого в одному з будинків на вулиці Шухевича, 1Д, що в обласному центрі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук патрульна поліція Хмельницької області.

За інформацією правоохоронців, вночі двоє інспекторів патрульної поліції приїхали на виклик щодо спроби самогубства.

"Приїхавши, патрульні побачили відчинене вікно на 7 поверсі та чоловіка, який тримався за канати для білизни на шостому. Вони, не гаючи часу, піднялись на вказаний поверх та встановили квартиру, на балконі якої висить людина. Двері відчинила жінка. Пояснивши їй ситуацію, поліцейські вийшли на балкон її квартири та одразу зняли чоловіка. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться у повідомленні патрульних.

За інформацією патрульної поліції, на місце події були викликані медики, яким передали врятованого для надання йому кваліфікованої допомоги.

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