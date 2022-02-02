Інклюзивну кімнату безпеки за 25 тисяч гривень створили у Хмельницькому

Інклюзивну кімнату безпеки для дітей з особливими освітніми потребами створили у методично-навчальному центрі цивільного захисту безпеки і життєдіяльності Хмельницької області. Про це Суспільному розповіла начальниця центру Альона Мул. За її словами, кімнату створили, аби проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з дітьми. Це стосується і дітей з особливими освітніми потребами.

40 хвилин замість 20 тривав перший урок у новоствореній кімнаті безпеки для дітей, розповідає методистка обласного методичного кабінету Альона Мельник. Каже, діти брали активну участь у квестах та конкурсах: "Їм все було нове, цікаве, вони все хотіли спробувати. І навіть ті дітки, у яких є проблеми з зором, вони теж сказали: ми хочемо брати участь у рухливих іграх і ми теж надавали таку можливість".

Під час уроку діти приміряли форму рятувальників та спробували себе у ролі пожежників, каже Альона Мельник: "Брали вогнегасник так, ніби вони це не вперше роблять, хоч це були іграшкові вогнегасники. Але ми імітували пожежі, вони і гасили, і за допомогою певної реакції бачили, що пожежа уже подолана".

Для незрячих дітей у кімнаті безпеки розробили пам’ятки, надруковані шрифтом Брайля, розповідає Альона Мельник. За її словами, на першому уроці діти опановували дві теми: це правила протипожежної безпеки і дії під час пожежі, а також поводження із вибухонебезпечними предметами.

"Опрацювали її за допомогою гри, тому дітки, я сподіваюсь, вони зрозуміли, як діяти під час такого виявлення підозрілого предмету", - додає методистка.

Для проведення інформаційної роботи з дітьми процес намагалися адаптувати відповідно до їхніх освітніх потреб, розповідає начальниця методично-навчального центру цивільного захисту безпеки і життєдіяльності Хмельницької області Альона Мул.

"Є можливість доводити інформацію про правила поведінки у різних надзвичайних ситуаціях дітям не лише з врахуванням вікових особливостей, а й з врахуванням таких особливостей, як порушення мовлення, слуху, зору. Для цього у кімнаті підготовлені відеоматеріали з сурдоперекладом. Також відеоматеріали містять титри для дітей для самостійного прочитання. Розроблені різні види пам'яток, які написані також для дітей з порушенням зору з використанням шрифту Брайля", - каже Альона Мул. Та додає: на облаштування інклюзивної кімнати безпеки витратили 25 тисяч гривень. Гроші надало управління держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини.

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