На Полтавщині затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив брата

На Полтавщині 30 грудня затримали 42-річного чоловіка, який, ймовірно, вбив свого брата. Правоохоронці знайшли його у тому ж селищі, де виявили тіло чоловіка. Про це повідомив Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Чоловіка правоохоронці відшукали у селищі Диканька. За даними правоохоронців, під час розпивання алкоголю, чоловік, ймовірно, вбив свого брата. Його затримали того ж дня, каже Василь Зуб. Як усе сталося, речник не повідомив через таємницю слідства.

«Наразі готується повідомлення фігурантові про підозру у скоєнні вбивства, та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – розповів Василь Зуб.

Тіло вбитого 49-річного чоловіка направили до бюро судово-медичних експертиз для з’ясування причини смерті.

За словами речника Василя Зуба, кримінальне провадження розпочали за частиною першою статті 115 – «Умисне вбивство». Санкція – позбавлення волі від 7 до 15 років позбавлення волі.