Усі тести – негативні: гравці ФК "Волинь" повернуться на поле

Футболісти ФК "Волинь" повертаються до участі у зимовому зборі після того, як через масову захворюваність, більше тижня були на карантині, – інформує пресслужба клубу.

4 лютого гравці пройшли медогляд та контрольне тестування на COVID-19. Результати усіх тестів – негативні.

В клубі також повідомили, що команда змінила плани на другому зимовому зборі. 8 лютого, як і планувалося, у Львові підопічні Альберта Шахова зіграють проти волочиського "Агробізнеса", а з 9 по 15 лютого працюватимуть у Ковелі.

15 лютого ФК "Волинь" зіграє спаринг проти команди "Фенікс", з якою мала зустрітися ще 4 лютого. Також тренерський штаб у пошуках спаринг-партнера на 12 лютого.

Усі подальші збори зимового міжсезоння відбуватимуться за раніше затвердженим планом, – наголосили в пресслужбі клубу.

Що відомо