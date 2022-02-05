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Усі тести – негативні: гравці ФК "Волинь" повернуться на поле
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Усі тести – негативні: гравці ФК "Волинь" повернуться на поле

Лариса Літвицька
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Усі тести – негативні: гравці ФК "Волинь" повернуться на поле Фото: ФК "Волинь"

Футболісти ФК "Волинь" повертаються до участі у зимовому зборі після того, як через масову захворюваність, більше тижня були на карантині, – інформує пресслужба клубу.

4 лютого гравці пройшли медогляд та контрольне тестування на COVID-19. Результати усіх тестів – негативні.

В клубі також повідомили, що команда змінила плани на другому зимовому зборі. 8 лютого, як і планувалося, у Львові підопічні Альберта Шахова зіграють проти волочиського "Агробізнеса", а з 9 по 15 лютого працюватимуть у Ковелі.

15 лютого ФК "Волинь" зіграє спаринг проти команди "Фенікс", з якою мала зустрітися ще 4 лютого. Також тренерський штаб у пошуках спаринг-партнера на 12 лютого.

Усі подальші збори зимового міжсезоння відбуватимуться за раніше затвердженим планом, – наголосили в пресслужбі клубу.

Що відомо

  • 28 січня на сторінці футбольного клубу "Волинь" повідомили про скасування двох товариських матчів, які мали відбутися в рамках зимового збору. Як пояснив тренер Альберт Шахов, причина – захворюваність у клубі.
  • Цьогоріч спортсмени футбольного клубу "Волинь" повернулися з відпустки 21 січня, зокрема розпочали підготовку до весняної частини чемпіонату України. Уже за тиждень у клубі повідомили про скасування двох товариських матчів, які мали відбутися в рамках зимового збору.
  • 24 січня у "Волині" підбили підсумки половини сезону та з допомогою вболівальників обрали кращого гравця. Ним став правий півзахисник, 23-річний уродженець Рівненщини Андрій Ляшенко.
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