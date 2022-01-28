Футбольний клуб "Волинь" скасував дві наступні гри

На сторінці футбольного клубу "Волинь" повідомили про скасування двох товариських матчів, які мали відбутися в рамках зимового збору.

Як розповів у коментарі Суспільному прес-аташе клубу Дмитро Кузнєцов, 29 січня "Хрестоносці" мали зіграти з львівськими "Карпатами". Команда також не зіграє і другий спаринг, який був запланований на 4 лютого.

Зі слів Дмитра Кузнєцова, таке рішення прийняли тренери команд. У чому його причина — не пояснив. "Це мав бути товариський матч, він ні на що не впливає. Гра мала відбутися на виїзді, у Львові", — додав прес-аташе.

Наразі "Хрестоносці" продовжують тренуватися в Луцьку, в рамках свого зимового збору. Дмитро Кузнєцов додав, що свою першу цього року контрольну гру підопічні Альберта Шахова зіграють 8 лютого проти волочиського "Агробізнеса".

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