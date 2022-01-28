Футбольний клуб "Волинь" скасував дві наступні гри

На сторінці футбольного клубу "Волинь" повідомили про скасування двох товариських матчів, які мали відбутися в рамках зимового збору.
Як розповів у коментарі Суспільному прес-аташе клубу Дмитро Кузнєцов, 29 січня "Хрестоносці" мали зіграти з львівськими "Карпатами". Команда також не зіграє і другий спаринг, який був запланований на 4 лютого.
Зі слів Дмитра Кузнєцова, таке рішення прийняли тренери команд. У чому його причина — не пояснив. "Це мав бути товариський матч, він ні на що не впливає. Гра мала відбутися на виїзді, у Львові", — додав прес-аташе.
Наразі "Хрестоносці" продовжують тренуватися в Луцьку, в рамках свого зимового збору. Дмитро Кузнєцов додав, що свою першу цього року контрольну гру підопічні Альберта Шахова зіграють 8 лютого проти волочиського "Агробізнеса".
Що відомо
- 21 січня спортсмени футбольного клубу "Волинь" 21 січня повернулися з відпустки та розпочали підготовку до нового сезону.
- У футбольному клубі "Волинь" підбили підсумки половини сезону та з допомогою вболівальників обрали кращого гравця. Ним став правий півзахисник, 23-річний уродженець Рівненщини Андрій Ляшенко.