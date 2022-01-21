Футболісти ФК "Волинь" вийшли з відпустки та готуються до нового сезону

Спортсмени футбольного клубу "Волинь" 21 січня повернулися з відпустки. Підготовку до весняної частини чемпіонату України – першу розминку та пробіжку – спортсмени розпочали в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, – розповів у коментарі Суспільному пресаташе клубу Дмитро Кузнєцов.

"Футболісти виходять сьогодні. В них перша пробіжка, розминка. Протягом кількох днів хлопці проходили медогляди, починаючи з початку тижня", – зазначив пресаташе.

Новий сезон "Волинь" розпочала з двома командними втратами. Як зазначив Дмитро Кузнєцов офіційно команду покинули через завершення контракту захисник Іван Цюпа та воротар Володимир Кринський, яким заміни поки не призначили.

"Є багато молодих футболістів. Можливо відсьогодні буде кілька нових людей на перегляді. Вони не є гравцями основного складу", – додав Дмитро Кузнєцов.

Як повідомили на сайті волинського клубу, впродовж двох місяців "Волинь" проведе три навчально-тренувальні збори, перший з яких триватиме до 5 лютого в Луцьку. У цей періоду "хрестоносці" зіграють дві контрольні гри: 29 січня у Львові відбудеться матч "Волинь" – "Карпати" та 4 лютого у Львові ФК "Волинь" зіграє проти "Фенікса" (Підмонастир).

Другий збір триватиме з 7 до 23 лютого, де команда розпочне роботу вдома, а потому вирушить до білоруського Бреста. З 17 до 23 лютого ФК "Волинь" перебуватиме на тренуваннях в місті Мукачево Закарпатської області. У Мукачево відбудеться і третій навчально-тренувальний збір "Волині", зокрема з 26 лютого до 12 березня.

Після завершення останнього збору футболісти повернуться до Луцька, де будуть готуватися до першого матчу весняної частини Першої ліги проти харківського "Металіста".

Що відомо

Торік гравці ФК "Волинь" вийшли з відпустки та повернулися до тренувань у січні. Перше тренування відбулося 22 січня.

Влітку 2021-го луцький футбольний клуб "Волинь" оновив склад команди гравців на сезон 2021/2022. Сезон у клубі розпочали 23 футболісти. У вересні команду підсилили дозаявлені шестеро нових футболістів.

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