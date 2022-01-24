Вболівальники ФК "Волинь" обрали кращого гравця півсезону: що про нього відомо

У футбольному клубі "Волинь" підбили підсумки половини сезону та з допомогою вболівальників обрали кращого гравця. Ним став правий півзахисник, 23-річний уродженець Рівненщини Андрій Ляшенко.

Як розповів Суспільному пресаташе клубу Дмитро Кузнєцов, кращого футболіста вболівальники обирали з-поміж 30 гравців основного складу команди.

"Андрій Ляшенко є вихованцем клубної академії "Волині" з 2012 року. Восени 2020 року футболіст повернувся в клуб і відтоді грає за "Волинь". На поле виходить під номером 98", – зазначив пресаташе "хрестоносців".

Голосування відбулося на офіційних сторінках волинського клубу в соціальних мережах. Зі слів Дмитра Кузнєцова, цьогоріч на першість претендувало одразу троє спортсменів.

За "хрестоносця" Андрія Ляшенка проголосували 39 % вболівальників. На другій та третій сходинці у голосуванні опинилися нападник Богдан Кобзар (майже 31 % голосів) і захисник Максим Войтіховський (понад 25 % голосів).

Як відзначили в клубі, в першій частині сезону Андрій Ляшенко був одним із лідерів команди, забив перший та останній голи в цей період, а також забив важливий гол в кубковому овертаймі "Карпатам" і віддав гольову передачу під вирішальний гол у ворота "Альянсу" в осінньому матчі 2021-го.

Що відомо

Гравця року в ФК "Волинь" почали обирати з 2002 року. Торік кращим гравцем став півзахисник Богдан Оринчак, який нині грає у житомирському ФК "Полісся".

21 січня спортсмени футбольного клубу "Волинь" 21 січня повернулися з відпустки та розпочали підготовку до нового сезону.

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