Тренер ФК "Волинь" пояснив, чому скасували два перших матчі зимового збору

У футбольному клубі "Волинь" змістили перший навчально-тренувальний збір та скасували два товариські матчі у зв'язку з тим, що захворіла частина гравців. Наразі в клубі проводять індивідуальні заняття, – розповів клубній прес-службі головний тренер команди Альберт Шахов.

Зі слів головного тренера, окремі футболісти не змогли взяти участь у тренуваннях через захворюваність, інші спортсмени повернулися до тренувань після декількох пропущених днів.

"Зараз ми змушені зробити вимушену паузу в нашому першому зимовому зборі. Ряд гравців захворіли різними вірусними інфекціями – хтось ще до початку збору, хтось – уже протягом перших днів тренувань", – зазначив Альберт Шахов.

Загальний медичний огляд та повторні тестування в клубі планують провести 4-5 лютого. Як розповів у коментарі Суспільному пресаташе клубу Дмитро Кузнєцов, матч, який запланований на 8 лютого проти волочиського "Агробізнесу", наразі не скасовували.

"Мусимо перестрахуватися та зробити невелику паузу в нашому першому зимовому зборі, змістивши приблизно на тиждень. Сподіваємося, це допоможе уникнути масової захворюваності серед футболістів та працівників клубу", – додав головний тренер команди Альберт Шахов.

Що відомо

28 січня на сторінці футбольного клубу "Волинь" повідомили про скасування двох товариських матчів, які мали відбутися в рамках зимового збору. Причину тоді не пояснили.

Цьогоріч спортсмени футбольного клубу "Волинь" повернулися з відпустки 21 січня, зокрема розпочали підготовку до весняної частини чемпіонату України. Уже за тиждень у клубі повідомили про скасування двох товариських матчів, які мали відбутися в рамках зимового збору.

24 січня у "Волині" підбили підсумки половини сезону та з допомогою вболівальників обрали кращого гравця. Ним став правий півзахисник, 23-річний уродженець Рівненщини Андрій Ляшенко.

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