У центрі Харкова стартував "Марш єдності" — трансляція

У Харкові розпочався "Марш єдності", проти проведення якого виступала міськрада.

Учасники почали збиратися на майдані Конституції близько о 13:30, передає кореспондент Суспільного.

Окрім правоохоронців, за порядком стежитимуть добровольці, розповів Суспільному співорганізатор "Маршу єдності" Костянтин Немічев перед початком заходу.

"За законом, вони мають забезпечити нам безпеку та порядок на цьому заході. І від себе ми також зробили групу, в яку входить 80 людей, які будуть стежити за порядком, щоб не було ніяких конфліктів, і будемо співпрацювати з поліцією, щоб все було добре", — сказав Немічев.

Колона учасників з національними прапорами рушила о 14:20.

Суспільне Харків

Учасники йдуть вулицею Сумською та вигукують: "Слава Україні!", "Україна понад усе", "Одна, єдина соборна Україна", "Схід та захід разом". Марш завершиться біля намету "Все для перемоги".

Колону супроводжують поліцейські автомобілі, правоохоронці з собаками, нацгвардійці.

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