Чернівчанин Володимир Рибак майже шість років живе з пересадженим серцем. Орган йому трансплантували в Білорусі – тоді в Україні такі втручання не робили. Про потребу в операції чоловік дізнався випадково.

Проблеми зі здоров’ям помітила дружина. Володимир розповідає, вона зауважила, що він похитнувся, коли брав склянку води. Жінка порекомендувала звернутись до лікаря. Після обстеження медики поставили чоловіку діагноз мікроінсульт.

Згодом Володимира направили на огляд у Київ. Там він дізнався, що у нього працює одна камера серця з чотирьох.

"Лікар за п’ять хвилин сказав, що пересадка точно потрібна. Я був не готовий почути це і не знав, що таке трансплантація", – говорить Володимир.

На фото Володимир Рибак на огляді у сімейного лікаря. Джерело: Суспільне Буковина Після пересадки чернівчан періодично обстежується у сімейної лікарки

Донор знайшовся через півтора місяця. Чоловік каже, операції не пам'ятає, лише дорогу до операційної. Володимиру зробили пересадку в 55 років. Пересаджений орган "прижився".

Чоловік щодня приймає понад 20 таблеток, їх закуповують за державною програмою. Це ліки, які пригнічують імунну систему, щоб вона не реагувала на чужорідний білок та не відторгнула орган.

Також щопівроку проходить обстеження. Чоловіку оплатили операцію за державною програмою.

Історію Володимира дивіться у відео.

Що відомо:

У Чернівцях у січні провели першу пересадку нирки. Обласна лікарня може проводити операції з трансплантації, оскільки отримала ліцензію на це та потрапила до пілотного проєкту щодо трансплантаційних центрів в Україні. Для операцій закупляли обладнання, а фахівці проходили навчання.

В Україні можна дати згоду на донорство органів. Це можуть зробити повнолітні.

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