Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду для громадян України. Від 1 лютого для в'їзду на територію країни українці повинні представити підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР тесту. Про це повідомляє Консульський відділ Посольства України у Франції.

"Починаючи від 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР тесту", – ідеться у повідомленні.

При цьому, сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. У іншому разі потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.

"Як і раніше, у разі відсутності підтвердження про вакцинацію необхідно надати документальні підтвердження нагальної мети поїздки до Франції, негативний результат антигенного чи ПЛР тесту та дотримуватися 7-денної самоізоляція", – внормує консульський відділ.

Що відомо

Німеччина знову внесла Україну до переліку країн із високим ризиком зараження коронавірусом і з 30 січня посилила правила вʼїзду для українців.

У жовтні 2021 року уряд Німеччини вніс Україну до списку держав із високим рівнем зараження коронавірусом. До цього переліку також потрапили Латвія, Естонія, Ємен та Бруней.

29 січня уряд Італії продовжив до 15 березня заборону на в'їзд до країни для громадян України. Ця заборона стосується навіть тих українців, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

З 17 січня Молдова посилила правила перетину кордону для громадян України. Для в'їзду потрібен один із чотирьох документів, які підтверджують відсутність ризику захворювання на COVID-19.

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