Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду для громадян України. Від 1 лютого для в'їзду на територію країни українці повинні представити підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР тесту. Про це повідомляє Консульський відділ Посольства України у Франції.
"Починаючи від 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР тесту", – ідеться у повідомленні.
При цьому, сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. У іншому разі потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.
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"Як і раніше, у разі відсутності підтвердження про вакцинацію необхідно надати документальні підтвердження нагальної мети поїздки до Франції, негативний результат антигенного чи ПЛР тесту та дотримуватися 7-денної самоізоляція", – внормує консульський відділ.
Що відомо
- Німеччина знову внесла Україну до переліку країн із високим ризиком зараження коронавірусом і з 30 січня посилила правила вʼїзду для українців.
- У жовтні 2021 року уряд Німеччини вніс Україну до списку держав із високим рівнем зараження коронавірусом. До цього переліку також потрапили Латвія, Естонія, Ємен та Бруней.
- 29 січня уряд Італії продовжив до 15 березня заборону на в'їзд до країни для громадян України. Ця заборона стосується навіть тих українців, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.
- З 17 січня Молдова посилила правила перетину кордону для громадян України. Для в'їзду потрібен один із чотирьох документів, які підтверджують відсутність ризику захворювання на COVID-19.
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