На Вінниччині підтвердили 1246 випадків коронавірусу за добу

На Вінниччині за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1 246 випадках. Це на 110 менше, аніж напередодні. Одужали 368 людей. Летальних випадків зафіксували два. Такі дані МОЗ України станом на ранок п'ятого лютого.

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 138 212 мешканців області. З них одужали 113 693 вінничанина. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 389 людей.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 893 вінничанина (всього 597 505 людей). Другою дозою імунізувалися 1092 мешканці області (всього 562 946). Бустерною дозою вакцинувалися 1265 людей (всього 19 699), а додатковою за добу 22 людини (всього 215 вінничан).

За добу 4 лютого в Україні підтвердили 42 533 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих — 4 268 дітей та 920 медичних працівників.

Що відомо