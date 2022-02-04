В Івано-Франківській міській дитячій клінічній лікарні медики розгорнули сотню ліжкомісць для хворих на COVID-19. 4 лютого цей заклад підписав договір із Національною службою здоров’я України щодо надання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусною хворобою.

Про це кореспондентові Суспільного повідомила медична директорка лікарні Людмила Вітовська. Жінка розповідає, що заклад уже приймав хворих на COVID-19 із грудня 2020 до травня 2021 року. За той період пролікували 219 дітей. Зараз, за її словами, із коронавірусом у лікарні перебувають приблизно 15 дітей.

Фото: Суспільне Карпати

"Хворіє значно більше дітей. Але, на щастя, перебіг захворювання у них легший. Важких хворих практично немає. Дітей госпіталізують у важкому стані, з високою температурою, а надалі їхній стан — середньої важкості, стабілізується. І середнє перебування дітей у стаціонарі не перевищує нашу традиційну цифру – шість-сім днів. У нас на сьогодні в основному лікуються діти дошкільного віку, багато дітей до року, до шести років. Дітей-підлітків практично зараз в нас немає", — розповідає Людмила Вітовська.

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У медичних закладах області є майже 230 ліжкомісць для госпіталізації дітей з коронавірусом. З них – 64% зайняті. Про це на брифінгу повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук. За останню добу COVID-19 медики підтвердили 134 дітям, ще 28 — госпіталізували.

"Хочу зазначити, що зараз активно хвороба прогресує і хворіють багато дітей", — каже голова облдержадміністрації.

За словами відповідального за вакцинацію в області Миколи Стовбана, на Прикарпатті медики фіксують високий рівень інтенсивності епідемічного процесу. Це пов’язане із захворюваністю дітей і дорослих на коронавірус та грип. Микола Стовбан каже, що одночасне інфікування цими вірусами є дуже небезпечним для організму людини.

"Обидва ці захворювання можуть вражати легені й стати "провісником" пневмонії. Згодом розвивається дихальна недостатність. І це може мати тривалі наслідки для вашого здоров’я. Тому важливо за перших симптомів вірусної інфекції — температури, кашлю, задишки — звертатися до свого сімейного лікаря", — радить Микола Стовбан.

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