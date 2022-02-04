Суд у Харкові призначив до розгляду позови проти "Маршу єдності"

Харківський окружний адміністративний суд розгляне два позови міської ради проти проведення "Маршу єдності" 4 лютого.
О 16:30 у суді мав розпочатися розгляд справи, в якій міська рада просила заборонити проведення ходи громадській організації "Зоо світ. Харків", йдеться у повідомленні пресслужби окружного адміністративного суду.
О 19:30 має розпочатися розгляд справи за позовом до ГО "Молодь Харків". Раніше у суді повідомляли, що позов повертали позивачу.
Що відомо
- Громадський Штаб оборони Харківщини 5 лютого планує провести "Марш єдності" з українськими прапорами від майдану Конституції до майдану Свободи.
- Проти проведення заходу виступила Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.
- Організатори "Маршу єдності", проти проведення якого виступила міська влада Харкова з огляду на інформацію правоохоронних органів та ситуацію з COVID-19, не планують скасовувати захід.
- Міська рада подала до окружного адмінсуду позови з вимогою заборонити громадським організаціям "Молодь Харків" та "Зоо світ. Харків" проводити "Марш єдності".