Суд у Харкові призначив до розгляду позови проти "Маршу єдності"

Харківський окружний адміністративний суд розгляне два позови міської ради проти проведення "Маршу єдності" 4 лютого.

О 16:30 у суді мав розпочатися розгляд справи, в якій міська рада просила заборонити проведення ходи громадській організації "Зоо світ. Харків", йдеться у повідомленні пресслужби окружного адміністративного суду.

О 19:30 має розпочатися розгляд справи за позовом до ГО "Молодь Харків". Раніше у суді повідомляли, що позов повертали позивачу.

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