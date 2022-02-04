Сєвєродонецький міський суд на один місяць відсторонив від роботи керівника ДСНС Луганщини Михайла Пшика. Відповідне клопотання подав прокурор, мотивуючи тим, що керівник може впливати на свідків, які є його підлеглими. Про це повідомляє журналіст Суспільного з зали суду.

Прокурор просив відсторонити Пшика від займаної посади на період слідства.

"Ключовим під час розгляду клопотання про відсторонення від посади ми вважаємо можливість неправомірного впливу з боку підозрюваного у кримінальному провадженні на його підлеглих. Приходять працівники ДСНС під Сєвєродонецький міський суд. Це все свідчить про те, що Пшик, використовуючи своє службове становище створює тиск як на суд, так і відповідно на свідків у кримінальному провадженні, якими є працівники ГУ ДСНС", — розповів начальник Сєвєродонецької екологічної прокуратури Ігор Кожем’яка.

Адвокати Михайла Пшика заперечують інформацію про те, що люди, які приходять до суду є працівниками ДСНС.

Адвокатка Пшика Уляна Красовська розповіла, що питання відсторонення від посади через півтора роки після виникнення пожежі, на її погляд є безпідставним.

Обвинувачений Михайло Пшик під час судового засідання повідомив, що до пожежі 2020 року зокрема призвело те, що Луганщина знаходиться у зоні проведення бойових дій.

"Лісові масиви свого часу заміновані. Під час пожеж ми достатньо витягували вибухових предметів, і це зафіксовано. На мою думку, лісники не проводили, тому що сполошне розмінування лісів не проводилось, не проводили там ніяких ліній. Захаращені ліси, висока температура, шквальний вітер", — розповів Пшик.

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Що відомо

6 липня 2020 року пожежа розпочалась поблизу села Осколонівка і була локалізована. Наступного дня ліси знову зайнялись. Полум’я дійшло до села Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче Озеро". Внаслідок пожежі загинуло 5 людей, пошкоджено 41 будинок та 35 згоріли вщент, близько 8 тисяч гектарів лісу вигоріло

Посадових осіб Головного управляння ДСНС Луганщини та управління лісового й мисливського господарства області підозрюють у неналежному виконанні обов'язків під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині влітку 2020 року.

30 вересня 2020 року у шести селах Станично-Луганського району одночасно почались пожежі. Зафіксували 85 пожеж, зокрема, горіли житлові будинки. Вогонь палав також навколо Сєвєродонецька.

В ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 11 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

Слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних лісових пожеж на Луганщині.

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