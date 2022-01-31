Посадових осіб Головного управляння ДСНС Луганщини та управління лісового й мисливського господарства області підозрюють у неналежному виконанні обов'язків під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині влітку 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, дії підозрюваних не відповідали вимогам нормативних документів та тактичним заходам оперативних дій при гасінні пожежі. Вони допустили відсутність взаємодії між підрозділами ДСНС та підрозділами лісомисливського господарства", — йдеться у повідомленні.

Також при ліквідації пожеж підозрювані не організували штаб з ліквідації на місці та не вели оперативну документацію, не створили протипожежних розривів та не запускали зустрічний вогонь, не провели локалізацію пожежі у полезахисній смузі кварталу. Через це вогонь поширився на сусідні квартали лісництва.

Проведені експертизи встановили, що пожежа у липні 2020 року завдала шкоди лісництвам на понад 5 млрд гривень, а жителям області - на понад 12 млн гривень.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Що відомо

30 вересня 2020 року у шести селах Станично-Луганського району одночасно почались пожежі. Зафіксували 85 пожеж, зокрема, горіли житлові будинки. Вогонь палав також навколо Сєвєродонецька.

В ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 11 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

Слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних лісових пожеж на Луганщині.

На Луганщині правоохоронці виявили схему, за якою підозрюють посадовців з Сєвєродонецького, Новоайдарського та Луганського обласного лісомисливського господарства, які під виглядом горільника, продавали ліс високої якості

На Луганщині правоохоронці виявили факт незаконної порубки лісу під час масштабних пожеж у 2020 році. У результаті цього довкіллю та державі завдали збитків майже на мільйон гривень.

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