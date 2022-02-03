Пожежі на Луганщині: керівнику ДСНС Луганщини обирають запобіжний захід

3 лютого у Сєвєродонецькому міському суді обирають запобіжний захід керівнику ГУ ДСНС у Луганській області Михайлу Пшику. Його підозрюють у неналежному виконанні обов'язків під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині влітку 2020 року

Про це повідомляє кореспондент Суспільного з зали суду.

Також суд планує розглянути відсторонення Пшика від посади.

Судове засідання розпочалось о 10:30. Відразу адвокат Михайла Пшика вніс клопотання щодо перевірки повноважень прокурора та зміну запобіжного заходу.

Наразі у судовому засіданні оголосили перерву.

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Що відомо

Посадових осіб Головного управляння ДСНС Луганщини та управління лісового й мисливського господарства області підозрюють у неналежному виконанні обов'язків під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині влітку 2020 року.

30 вересня 2020 року у шести селах Станично-Луганського району одночасно почались пожежі. Зафіксували 85 пожеж, зокрема, горіли житлові будинки. Вогонь палав також навколо Сєвєродонецька.

В ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 11 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

Слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних лісових пожеж на Луганщині.

На Луганщині правоохоронці виявили схему, за якою підозрюють посадовців з Сєвєродонецького, Новоайдарського та Луганського обласного лісомисливського господарства, які під виглядом горільника, продавали ліс високої якості

На Луганщині правоохоронці виявили факт незаконної порубки лісу під час масштабних пожеж у 2020 році. У результаті цього довкіллю та державі завдали збитків майже на мільйон гривень.

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