В Арцизі Одеської області судитимуть підрядника. Його звинувачують у привласненні бюджетних коштів на упорядкуванні території школи. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, звинувачений повинен був влаштувати тротуарною плиткою майданчик перед школою у місті Арциз. Керівник підприємства втричі завищив ціну за матеріали. Облаштування 812 кв. м коштувало державі майже млн грн.

Підрядника звинуватили у привласнені понад 400 тис. грн бюджетних коштів. Наразі до суду передали звинувачувальний акт відносно порушенням директором підприємства ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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