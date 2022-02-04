В Арцизі Одеської області судитимуть підрядника. Його звинувачують у привласненні бюджетних коштів на упорядкуванні території школи. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
За даними слідства, звинувачений повинен був влаштувати тротуарною плиткою майданчик перед школою у місті Арциз. Керівник підприємства втричі завищив ціну за матеріали. Облаштування 812 кв. м коштувало державі майже млн грн.
Підрядника звинуватили у привласнені понад 400 тис. грн бюджетних коштів. Наразі до суду передали звинувачувальний акт відносно порушенням директором підприємства ч. 1 ст. 366Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. та ч. 4 ст. 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України.
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