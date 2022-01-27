Двох адвокатів з Одещини відпустили на волю після визнання їх винуватості у справі про хабар. Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, чоловіки розповіли учаснику судової справи, що судді апеляційного суду хочуть отримати хабар. За 6 тис. дол. вони начебто згодні пом’якшити вирок та звільнити підзахисного від відбування покарання з іспитовим строком.

Як з'ясували представники прокуратури, адвокати не мали наміру передавати кошти суддям. Вони планували запропонувати гроші потерпілому за те, що той відкличе претензії. Адвокатів звинуватили у порушенні ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Після відкриття справи чоловіки почали співпрацювати зі слідством. Вони уклали угоду, за якою отримали п'ять та чотири роки позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України адвокатів звільнили від відбування покарання з іспитовим строком три і два роки.

Читайте також

В Одеській області інспектора митниці судитимуть за хабар

На Одещині за корупцію судитимуть співробітників Державної екологічної інспекції

В Одесі ексчиновницю судитимуть через отримання хабаря за приватизацію — прокуратура

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області