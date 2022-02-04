В Одесі затримали посадовців мерії та місцевого мешканця. Їх підозрюють у вимаганні грошей з підприємців. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі викрили угрупування. Співробітників структурного підрозділу міської ради та їх посередника звинувачують в обкладанні "даниною" представників місцевого бізнесу.
За даними поліції, підприємців змушували щомісячно сплачувати кошти за можливість безперешкодно працювати в Одесі. 2 лютого посередника затримали під час отримання 4 000 грн. Під час проведення слідчих дій знайшли близько 35 тис. грн та 9 800 дол.
В Приморській окружній прокуратурі почали розслідування за ч. 2 ст. 189Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. Кримінального кодексу України. Якщо провину посадовців та місцевого мешканця доведуть, їм загрожуватиме від трьох до семи років за ґратами.
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