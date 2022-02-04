З наступного тижня правоохоронці розпочнуть операцію "Первоцвіт 2022". Аби запобігти продажу рідкісних рослин, під час рейдів екоінспектори шукатимуть та штрафуватимуть продавців червонокнижних квітів. Про те, який штраф передбачений за торгівлю первоцвітами, Суспільному розповів керівник обласної екоінспекції Роман Дасюк.

Екорейди проведуть на ринках та вздовж автодоріг.

"Щорічно, в рамках операції "Первоцвіт" співробітники усіх територіальних підрозділів поліції Львівщини спільно з екологами проводять рейди для недопущення та припинення таких правопорушень. Нагадаємо, що згідно зі статтями 90 кодексу України та 88 за порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу, передбачено штрафні санкції — від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян", — каже речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

PMG.ua Шафран Гейфеля

За факт продажу таких квіток порушнику доведеться заплатити від 1700 до понад 3 тисяч гривень. За словами керівника обласної державної екологічної інспекції Романа Дасюка, ще продавця первоцвітів оштрафують окремо за кожну зірвану квітку.

"Підсніжник білосніжний за одну квітку збитки — 62 гривні. За одну квітку. А в кущі, як правило, десь від 30 до 40 квіток. І от, якщо порахувати…А скільки ще кущів. Тобто це підсніжник білосніжний, білоцвіт весняний – теж 62 гривні за квітку. Рябчик шаховий – 49 гривень за квітку збитки. І шафран Гейфеля – 62 гривні. Це рослини, характерні для нашого регіону, для Львівської області, якими зараз починають вже незаконно торгувати", — каже Роман Дасюк.

Укрінформ Білоцвіт весняний

Минулоріч під час таких рейдів в області оштрафували 40 продавців первоцвітів.

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