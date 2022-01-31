“Між нами тепло”. У Львові організували благодійну акцію для потребуючих

У Львові вдруге організували акцію “Між нами тепло”. Біля Порохової вежі потребуючі можуть взяти собі теплий одяг. Про це Суспільному розповіла комунікаційниця міського центру соціальних служб “Між нами” Іванна Попудник.

На деревах біля Порохової вежі розвішують теплі речі. Акцію організовує міський центр соціальних служб “Між нами”. Частину речей передали представники проєкту “Ясна річ”.

“Ми взагалі працюємо як соціальний бізнес, тобто люди можуть приносити сюди свої речі. Більшість ми віддаємо благодійним організаціям і зараз, наприклад, ми беремо участь в акції разом з «Між нами”, – розповідає представниця проєкту Ксенія Прокопчук.

Суспільне Львів Одяг розвішують на спеціальні мотузки на деревах

Долучитися можуть і всі охочі. Речі просять приносити із вішаками.

“Речі мають бути в хорошому стані, такі, що можливо шкода викинути. У кожного з нас є по одному мінімум запасному пальто в шафі і ми не користуємося. А комусь то може стати в нагоді. Ми були свідками, що пробігала там жіночка, можливо, вона має вдома троє дітей, а немає часу вибігти. Підійшла, взяла. Це доступно для кожного, хто потребує”, – каже комунікаційниця міського центру соціальних служб “Між нами” Іванна Попудник.

Одяг біля Порохової вежі можна буде взяти до 4 лютого. Впродовж першої акції, яку провели у грудні 2021 року, одяг змогли взяти близько сотні людей.

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