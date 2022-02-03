У ніч із 3 на 4 лютого 2021 року у Запорізькій обласній інфекційній лікарні сталася пожежа. Тоді загинули четверо людей, серед яких лікарка Ольга Гліва. Їй було 26. До роковин трагедії, подруга Ольги, Катерина Ейхман, поділилася спогадами із кореспондентами Суспільного Запоріжжя.

Ольга та Катерина познайомилися у 2015 році на літературному заході та за кілька місяців здружилися. Вони були студентками різних університетів. Одна вивчала журналістику, інша — медицину.

Закінчивши інтернатуру, Ольга Гліва влаштувалася за направленням до Запорізької обласної інфекційної лікарні анестезіологинею. Там працювала пів року, до того як сталася трагедія.

"Оля дуже любила свою роботу. Але в умовах пандемії працювати було дуже важко. Вона говорила, що лікарні були неготові, зокрема лікарня, в якій вона працювала. У неї були такі чергування, що вона могла цілу добу не виходити з боксів, тому що там 11 пацієнтів і кожному постійно потрібна допомога. Про це вона казала, що дійсно не була готова, що було важко і фізично виносити це все, і морально", — розповідає Катерина.

Фото з особистого архіву Катерини Ейхман Ольга Гліва та Катерина Ейхман

За її словами, лікарка планувала після завершення пандемії поїхати працювати до Швейцарії. Саме про це подруги говорили під час своєї останньої розмови. Тоді Ольга наголосила, що ніколи не варто задовольнятися малим, хоча вважала також, що потрібно насолоджуватися тим, що маєш.

"Ця людина була зі страшенною жагою до життя. Їй було цікаве все нове, вона любила навчання, любила свою роботу, займалася спортом, багато фотографувала на телефон, багато читала, подорожувала. Вона вміла отримувати задоволення від простих речей", — пригадує Катерина.

Фото з особистого архіву Катерини Ейхман Катерина Ейхман та Ольга Гліва

Вона каже, що раніше часто приїжджала до Кропивницького, звідки родом Ольга Гліва, й вони багато гуляли містом. Тепер Катерина гуляє тими ж вулицями, коли приїжджає в гості до Антоніни та Сергія Гліви, батьків своєї подруги.

Що відомо

3 лютого о 23.00 на першому поверсі в одній з палат реанімації Запорізької обласної лікарні сталося займання. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено 4 тіла загиблих, серед них лікарка 1994-го року народження та троє хворих, які перебували на штучній вентиляції легень.

6 лютого 2021 року у приміщенні Запорізького обласного театру юного глядача відбулося публічне прощання із Ольгою Глівою. Прийшли понад 100 людей – серед них друзі, колишні одногрупники по медичному університету, колеги. До Запоріжжя з Кропивницького приїхали і батьки загиблої.

Батьки загиблої відмовилися від ордена за "За заслуги" ІІІ ступеня. За словами Антоніни Гліви, таку нагороду дають за заслуги в медицині, а її донька Ольга не встигла їх зробити.

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