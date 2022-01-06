Запорізька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно колишнього головного лікаря обласної інфекційної лікарні та завгоспа медзакладу за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель чотирьох людей у пожежі в лютому 2021 року.

Про це 6 січня повідомили на сайті Запорізької обласної прокуратури.

Як встановило слідство, 3 лютого 2021 року в одній з палат-боксів для лікування хворих на коронавірус через накопичення кисню сталося займання, в результаті чого загинули три пацієнти та лікарка-анестезіолог. Це двоє пацієнтів постраждали.

Досудовим слідство було встановлено, що до цього призвели грубі порушення пожежної безпеки та правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою керівником медзакладу Володимиром Шинкаренком та відповідальним за техногенний та протипожежний Ігорем Носовим.

Що відомо

3 лютого 2021 року о 23.00 на першому поверсі в одній з палат реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталося займання. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, четверо загинули. В день пожежі підозру оголосили завгоспу медзакладу.

18 березня 2021 року на сесії Запорізької обласної ради депутати ухвалили рішення про тимчасове відсторонення Володимира Шинкаренка від керівної посади на час службового розслідування причин пожежі. 17 червня суд визнав незаконним його відсторонення від професійної діяльності та ухвалив поновлення на посаді, але вже 29 липня під час сесії Запорізької обласної ради депутати проголосували за звільнення Шинкаренка.

5 листопада 2021 року на сайті Нацполіції в області з’явилось повідомлення про оголошення підозри Володимирові Шинкаренку у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинили загибель людей. Ігорю Носову поліція Запоріжжя оголосила підозру у порушенні правил безпеки ще 5 лютого.

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