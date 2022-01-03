Пожежа в запорізькій інфекційній лікарні: минув рік, що відомо

3-го лютого 2021 року сталася пожежа в Запорізькій інфекційній лікарні, у якій загинули троє пацієнтів та лікарка, ще двоє постраждали. Про події тієї ночі та теперішній стан справ Суспільне згадує разом з очевидцями та учасниками тієї ночі.

Займання сталося в одній з палат-боксів для лікування хворих на коронавірус через накопичення кисню. За версією слідства, до цього призвели грубі порушення пожежної безпеки та правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Спогади очевидців

Медики, які у ніч пожежі працювали в лікарні, пам’ятають свої дії похвилинно. Лікар Олександр Олександров прибіг до боксу. Побачивши у ньому вогонь, побіг до приймального відділення, яке знаходиться в 50 метрах, схопив вогнегасник і повернувся сюди.

"Відбив вогнегасником прутки решітки, вигнув їх, і раструб вогнегасника направив у полум’я та прибив його. Я в реанімацію через прохід із першого відділення хотів потрапити, але не зміг, було дуже сильне задимлення. У першому відділенні були хворі, які знаходились у цих боксах. Ми їх з медперсоналом цього відділення вивели назовні", — каже Олександр Олександров.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Олександров

На місці працювали 9 бригад швидкої допомоги — 3 реанімаційних та 6 лікарських. Їх координував лікар-анестезіолог Петро Похвата:

"Ускладнювало ситуацію те, що хворі мали COVID-19 і були у важкому стані. Співробітники швидкої працювали чітко та злагоджено. Постраждалим була надана допомога, й вони були направлені до спеціалізованих відділень", — каже він.

Суспільне Запоріжжя

Із задимлених приміщень рятувальники винесли шістьох хворих та двох медиків. Трьох пацієнтів, які у цей час перебували в медикаментозній комі на апаратах швидкої вентиляції легень, та лікарку-анестезіологиню Ольгу Гліву врятувати не вдалося.

"Я почув, як щось сильно ляснуло. Спробував повернутися до боксу, бачу — з-під дверей чорний дим валить. Відчинив двері й сам зайнявся — штани й рукавичка. Ще до пожежі востаннє я бачив Олю, коли вона була біля ліжка хворого. Ми готувалися до інтубації. Гадаю, вона з цього боксу не змогла одразу вибратися", — каже медичний брат Олександр Сімін.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Сімін

"І Клімов Антон, і Саша Сімін, і Олексій Голуб — вони буквально проповзали коридором у пошуках Олі, а вона знаходилася всього-на-всього в метрі від них, і вони її просто не побачили, просто не помітили. Тому що було темно, все було задимлено", — розповідає Володимир Черкаський, завідувач реанімаційного відділення інфекційної лікарні.

Фото: Суспільне Запоріжжя Володимир Черкаський

Що далі. Суди і пошуки справедливості

Колишній керівник лікарні Володимир Шинкаренко, про пожежу каже: у лікарні не було протипожежної сигналізації.

"Пожежною безпекою, інвентарем і засобами пожежогасіння ми були забезпечені, а пожежну сигналізацію ми понад сім років просили, і до сьогоднішнього дня її так ніхто і не зробив", — розповів він.

Суспільне Запоріжжя Володимир Шинкаренко

Натомість тимчасова виконувачка обов’язків директора Запорізької обласної інфекційної лікарні Ірина Кулєш запевняє: тепер приміщення обладнане системами протипожежної безпеки, а сигнал раннього сповіщення про витік кисню виведений безпосередньо до Інформаційного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Кулєш

За фактом пожежі 4 лютого 2021 року поліція відкрила кримінальне провадження. 6 січня 2022 року, після завершення слідчих дій та експертиз, обвинувальні акти стосовно колишнього директора лікарні Володимира Шинкаренка та завгоспа Ігоря Носова скерували до суду. Їх, зокрема, звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки. Шинкаренка двічі звільняли з посади, оскільки після першого звільнення він поновився на посаді через суд. Зараз він перебуває вдома під особистим зобов’язанням.

"Дніпровська експертиза завершилась. Нам доведеться ознайомитися з нею, бо там дуже багато листів — більш як 300. Моя позиція така, що слідство було упередженим, результати висновку експертів містять чотирьох осіб, яких експертиза на свій погляд бачить винними в цьому. Але підозру пред'явлено тільки двом", — каже Володимир Шинкаренко.

За його словами, перше судове засідання призначене на 11 лютого 2022 року.

У пожежі загинуло четверо людей — лікарка Ольга Гліва та троє пацієнтів, ветеран МВС Олександр Захаров, Валентина Поплавка та Майя Вагіна. Родичам загиблих пацієнтів виділили по 50 тисяч гривень компенсації. Згодом вони подали позови до суду. Запропонована ними попередня сума моральної та матеріальної шкоди — 500 тисяч гривень кожній родині, — розповів адвокат родини Захарових Роман Хмарський.

Фото: Суспільне Запоріжжя Роман Хмарський

Загиблу лікарку Ольгу Гліву посмертно нагородили орденом "За заслуги" 3-го ступеню, але її батьки відмовилися від нагороди. У Кропивницькому, де вона народилася, її батьки, друзі та колеги-медики 8 листопада висадили дерева. Аби про лікарку, яка до останнього залишалась із пацієнтами, не забували.

Про Ольгу Гліву та ймовірні причини трагедії журналісти Суспільного зняли документальний фільм Хвиля.

В інтерв'ю авторам фільму матір загиблої лікарки Антоніна Гліва сказала: в цій трагедії потрібно таки докопатися до правди та покарати винних:

Антоніна Гліва, мати Ольги Антоніна Гліва

“Простіше простого назвати це трагічним випадком, але, розумієте, лікар згоріла на роботі, в лікарні. Це просто в голові не вкладається. Такого немає бути, лікарі мають бути убезпечені на своїй роботі", — каже вона.

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