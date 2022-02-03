У ніч з третього на четверте лютого минає рік після пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Тоді в одному з її відділень сталося займання, внаслідок якого загинули три пацієнти та 26-річна лікарка-анастезіолог Ольга Гліва. Серед загиблих пацієнтів — військовий пенсіонер, ветеран Нацгвардії — полковник Олександр Захаров.

Про нього журналістам Суспільного розповіли його дружина та товариші по службі.

“Навчаємося жити наново”, — так каже вдова Олександра Захарова про те, як жила родина після трагедії. У сім’ї — троє доньок і п’ятеро онуків.

"Дуже важко, самотньо й сумно. Просто не можу передати, як боляче. Не вистачає нам його дуже", — ділиться Ніна Захарова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ніна Захарова

В ніч із 3 на 4 лютого, коли в лікарні сталося займання, Олександр Захаров перебував в медикаментозному сні під апаратом штучної вентиляції легенів. Лікувався від коронавірусної хвороби. З тією ж хворобою лежала в "інфекційці" й сама Ніна Іванівна. Виписалася з лікарні у переддень пожежі.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"У той вечір, 3 лютого, він із нами розмовляв телефоном, сказав, що йому краще. Ми збиралися завтра до нього прийти. А на ранок донька у новинах почула, що в лікарні стався вибух. Поїхала туди й дізналася, що горіла палата батька... Влада виплатила нам 50 тисяч гривень матеріальної компенсації. Всі ці гроші пішли на поховання", — зазначає Ніна Захарова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Захаров

Дружина Олександра Захарова розповідає, на службі піклувався про товаришів та колег, а вдома вся увага — рідним, часу на себе не було: "Він любив свою родину. Без нього нічого не вирішувалося у родині. Він встигав всім допомагати, чим тільки міг. Часу на відпочинок не було. Ми багато працювали. Я пропрацювала старшою медичною сестрою у міській лікарні №7 47 років. І все чекала, коли ж настане той день, коли перепочинемо. Але він не настав".

Невдовзі після трагедії вдова передала до кімнати бойової слави військової частини №3033 офіцерську форму свого чоловіка.

"Це — форма офіцера внутрішніх військ, оскільки Олександр Семенович служив у внутрішніх військах. Форма з орденами, медалями, якими він був нагороджений під час проходження своєї служби", — розповідає Валерій Судома, начальник відділення по роботі з особовим складом військової частини №3033 Національної гвардії України.

Фото: Суспільне Запоріжжя Валерій Судома

Полковник Олександр Захаров був взірцем для особового складу, кажуть його товариші по службі Ольга Часник та Юрій Щербак. У внутрішніх військах України вони разом прослужили понад 30 років — спочатку у військовій частині № 3026, а потім — 3033.

Забезпечували у Запоріжжі громадський порядок, приділяли багато часу й патріотичному вихованню молоді. А після виходу на пенсію Олександр Захаров очолив ветеранську організацію обох частин, що після реорганізації об’єднались в єдиний підрозділ Нацгвардії України.

Фото: Суспільне Запоріжжя Юрій Щербак

"У 1999 році Олександр Семенович прийшов до нас у військову частину № 3033, окрема військова частина міліції заступником командира. Фанат своєї справи. Він завжди піклувався про підлеглий особовий склад. Завжди знаходив рішення", — каже Юрій Щербак, офіцер запасу військової частини №3033 Нацгвардії України.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ольга Часник

"Це була гарна людина, яка віддавала всього себе справі, службі. Він був справедливою людиною, дуже відповідальною. Але водночас і людяною. Бувши головою ветеранської організації, він весь час приділяв увагу ветеранам. Міг сам їм подзвонити, спитати про їхні справи, їхнє здоров’я", — розповідає Ольга Часник, ветеранка військової частини №3026 Нацгвардії України.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Після пожежі в інфекційній лікарні родичі всіх загиблих пацієнтів подали позовні заяви до суду. Цьогоріч 10 січня матеріали передали до Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя. Перше, підготовче, засідання призначене на 10 лютого, — повідомив Суспільному адвокат родини загиблого Роман Хмарський.

Що відомо

3 лютого о 23.00 на першому поверсі в одній з палат реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталося займання. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, четверо загинули.

За фактом пожежі 4 лютого 2021 року поліція відкрила кримінальне провадження. 6 січня 2022 року, після завершення слідчих дій та експертиз, обвинувальні акти стосовно колишнього директора лікарні Володимира Шинкаренка та завгоспа Ігоря Носова скерували до суду. Їх, зокрема, звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки. Шинкаренка двічі звільняли з посади, оскільки після першого звільнення він поновився на посаді через суд. Перше судове засідання призначене на 11 лютого 2022 року.

Серед загиблих — 26-річна лікарка-реаніматолог Ольга Гліва загинула в Запоріжжі під час пожежі 3 лютого в обласній інфекційній лікарні. Що стало причиною трагедії у Запорізькій обласній інфекційній лікарні та чи можна було її уникнути, врятувавши життя лікарки, яка з дитинства мріяла рятувати інших, з’ясували журналісти Суспільного у документальному фільмі-розслідуванні "Хвиля".

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