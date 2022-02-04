У школах Чернівецької громади з 7 лютого відновлюють очне навчання для учнів 1-4 класів. Рішення прийняли, бо це дозволяє чинна постанова Кабміну про карантинні обмеження.

Про це в коментарі Суспільному сказав заступник міського голови Юрій Лесюк.

За його словами, вчителі чернівецьких шкіл мають 100% показник вакцинації, тому можуть відновити навчання.

"Ми керувалися постановою Кабміну, відповідно до якої у "червоній" зоні дозволене очне навчання для молодших класів, якщо вчителі повністю щеплені від COVID-19", — говорить Лесюк.

3 лютого обласна комісія з надзвичайних ситуацій продовжила дистанційне навчання в школах області на тиждень до 11 лютого.

Що відомо

З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.

Загалом в області виявили 136 576 випадків інфікування коронавірусом, 117 778 людей одужали, а 3 144 померли.

Обласна комісія з надзвичайних ситуацій 3 січня продовжила дистанційне навчання для учнів області всіх класів на тиждень, до 11 лютого.

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