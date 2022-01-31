З 31 січня невакцинованих від коронавірусу працівників міських рад, комунальних та медичних закладів почали відсторонювати від роботи. Це передбачає наказ МОЗу. В області вакциновані 97% медиків. У міськраді Чернівців — вакцинували 100% працівників, відтак нікого не відсторонили.

У коментарі Суспільному директор департаменту охорони здоров'я Олег Чорний повідомив, що наразі відомо про відсторонення медичних працівників лише у медзакладі Вижницького району. Декілька людей не вакцинувалися через релігійні погляди.

Директор Путильської лікарні Климентій Михайлюк розповів, що у закладі вакциновано 90% працівників. Решта — це люди, котрі хворіють, нещодавно перехворіли, перебувають в декреті або відпустці. Нікого не відсторонили.

У Вижницькій лікарні щепились 100% працівників, сказала заступниця керівника Наталія Никифорук.

У Чернівцях від роботи відсторонили п'ятьох медиків.

За словами начальниці відділу комунікацій міськради Оксани Меленко, у міськраді вакциновано 100% працівників. Також нікого не відсторонювали через відсутність щеплення на підприємстві "Міськсвітло", повідомив Суспільному директор Андрій Шалєєв.

На підприємстві МіськШЕП очікують на довідки від працівників, розповів заступник директора Григорій Оробець. Не відсторонювали працівників і у Чернівціводоканалі.

"Відсоток нещеплених дуже незначний. Це 1-2% від 700 працівників. Більш критична ситуація через захворюваність на коронавірус, 70 хворих", – розповів Суспільному технічний директор водоканалу Анатолій Чабан.

Згідно з наказом МОЗу, з 31 січня невакцинованих працівників мають не допускати до роботи. За час прогулів їм не виплачуватимуть зарплату, повернутись до роботи можна принаймні з одним щепленням від коронавірусу. Також працювати можна з довідкою про одужання не менш як за три місяці чи повідомлення про протипокази до вакцинації.

Що відомо

З листопада 2021 року в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих освітян, працівників центральних органів влади й місцевих адміністрацій. Пізніше перелік розширили.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 30 січня в області першою дозою щепили 292 648 людей, що складає 32,52% населення області. Другою дозою імунізували 279 343 людей. Додатковою – 81, бустерною – 5 413 людей.

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