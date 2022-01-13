12 січня на території Авангардівської громади під Одесою прибрали стихійні сміттєзвалища, які утворилися вздовж траси регіонального значення. Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства "Авангардкомунсервіс".
Вздовж автодороги H-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші – /М-15/ км 9+000 працівники зібрали 12 причепів сміття. На місці працювала спецтехніка. За даними комунальної служби, це близько 90 кубів побутових відходів.
Авангардкомунсервіс
В "Авангардкомунсервіс" закликали людей дотримуватися елементарних санітарних норм і не викидати сміття в не відведених для цього місцях.
Авангардкомунсервіс
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