На Донеччині розслідують вбивство трирічної дитини, поліція підозрює вітчима

Поліція Донеччини розслідує вбивство трирічного хлопчика, яке сталось у Кураховому вночі з 23 на 24 січня. Поліція у вбивстві дитини підозрює вітчима.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко.

Про зникнення дитини правоохоронців повідомила бабуся дитини 2 лютого.

За адресою, де проживає родина, виїхала слідча група.

"Було встановлено, що у квартирі мешкає 30-річна жінка з трьома дітьми та її співмешканець. Подружжя не працює, обидва вживають наркотики", — повідомила речниця поліції.

За її інформацією, в родині виховують п'ятеро дітей віком від півтора до дев'яти років. Двоє старших дітей живуть з бабусею в іншому місті. Родина також знаходиться на обліку в соціальних службах за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Також Гаврилко додала, що зниклий хлопчик мав інвалідність та не міг самостійно пересуватись.

Мати зниклої дитини розказала поліцейським, що вона нібито віддала дитину іншим людям, але ця версія не підтвердилась.

Правоохоронці також опитали сусідів та знайомих й з'ясували, що до зникнення дитини причетний вітчим.

"В ніч з 23 на 24 січня зловмисник побив безпорадну дитину. Коли малюк перестав подавати ознаки життя, чоловік загорнув його у простирадло та поліетиленовий пакет, виніс до покинутої дачної ділянки та прикопав під землею та снігом", — розказала Гаврилко.

Підозрюваний показав правоохоронцям, де сховав тіло, але стверджував, що дитина померла через хворобу, а він тільки її поховав.

Результати судово-медичної експертизи показали, що хлопчик помер внаслідок травми голови.

Наразі чоловіка затримали та оголосили йому про підозру у вмисному вбивстві малолітньої дитини та загрожує позбавлення волі від 15 років до довічного ув'язнення.

"Підозрюваний був неодноразово судимий за крадіжки, викрадення авто та зберігання наркотиків. На момент скоєння злочину він відбував умовний строк", — додала речниця поліції.

Як розказала Суспільному Олександра Гаврилко, матір хлопчика нібито не знала про вбивство. А правоохоронців не повідомила про зникнення дитини, бо підозрюваний їй погрожував.

Жінка також притягалась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Наразі дві найменші доньки знаходяться у лікарні, а жінку будуть позбавляти батьківських прав.