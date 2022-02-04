США на кордонах випробовують нових патрульних собак-роботів

У США почали випробовувати нових патрульних собак-роботів, призначених для охорони південного кордону країни.

"Південний кордон може бути не надто гостинним місцем для людей і звірів, а тому такі машини можуть стати у пригоді", — зазначила програмна менеджерка відділу досліджень і розробок Міністерства національної безпеки США Бренда Лонг, передає The Verge.

Головна функція роботів — спостереження. Однак, наразі точно невідомо, коли програму буде запроваджено остаточно. Як відзначили у міністерстві, поки що тестові випробування були дуже успішними. Собак-роботів створила компанія Ghost Robotics, конкурент Boston Dynamics.

Роботи можуть пересуватися автономно або керуватися вручну, а також їх можна оснастити низкою корисного навантаження, включаючи теплові камери та камери нічного бачення. У минулому Ghost Robotics навіть демонструвала прототипи, оснащені зброєю, однак наразі у міністерстві не повідомляли про тестування такого виду навантаження. Такий робот-собака здатен працювати 180 хвилин на одному заряді та за цей час може подолати відстань у 12 кілометрів.

Що відомо

Інженери швейцарської вищої технічної школи Цюриха розробили роботизованого пса ANYmal здатен поєднувати інформацію про власні тактильні відчуття з візуальним сприйняттям реальності.

Компанія Boston Dynamics вже неодноразово демонструвала здатність своїх роботів навчатися та долати складні перешкоди. Наприклад, у серпні 2021 року компанія опублікувала відео, як роботи займаються паркуром.

У листопаді 2019 року поліція американського штату Массачусетс почала використовувати для небезпечної роботи собаку-робота Spot.

У березні 2020 року Boston Dynamics представила нового робота Stretch, який може допомогти вантажити коробки на складах.

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