Інженери зі Швейцарії збудували робота-пса: Що нового

Роботизований пес ANYmal здатен поєднувати інформацію про власні тактильні відчуття з візуальним сприйняттям реальності. Таку технологію вперше розробили інженери Швейцарської вищої технічної школи Цюриха.

Про це повідомляє видання The Engeneer.

Професор Марко Гаттер зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха очолює групу інженерів, які розробляють технологію штучного інтелекту робота, зокрема, йдеться про здатність робота навчатися. Вперше інженери розробили технологію, яка дозволяє роботу поєднувати інформацію про тактильні сигнали з візуальним сприйняттям простору. Це дозволяє собаці-роботу долати складні поверхні – слизьку підлогу, високі сходи, лісові тропи.

Такі результати дозволяють розробляти роботів для доступу до місць, які є надто небезпечними для людей.

Люди та тварини поєднують візуальну інформацію про оточення з тактильними відчуттями рук та ніг – наприклад, про слизьку або м’яку поверхню. Така інформація дозволяє впевненіше рухатися по різних поверхнях. Дотепер здатність роботів до подібного аналізу простору була дуже обмеженою.

Що відомо

Компанія Boston Dynamics вже неодноразово демонструвала здатність своїх роботів навчатися та долати складні перешкоди. Наприклад, у серпні 2021 року компанія опублікувала відео, як роботи займаються паркуром.

У листопаді 2019 року поліція американського штату Массачусетс почала використовувати для небезпечної роботи собаку-робота Spot.

У березні 2020 року Boston Dynamics представила нового робота Stretch, який може допомогти вантажити коробки на складах.

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