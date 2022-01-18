Швейцарські вчені розробили для школярів спеціальну екшен-відеогру про альтернативну реальність, і завдяки їй змогли поліпшити швидкість читання й академічну успішність учнів. Про це повідомляє науковий журнал Nature.
Як пояснили розробники, гра складається з мініігор, у яких використовуються гейміфіковані версії стандартних клінічних вправ, пов’язаних через ігрове середовище з динамікою відеоігор.
“У сучасному суспільстві тренування навичок читання є основоположним, оскільки діти з поганим читанням мають високий ризик виникнення проблем як у школі, так і в житті”, — пояснили вчені.
У дослідженні взяла участь 151 дитина. Завдяки відеогрі їхні здібності до читання, а також увага та навички планування значно покращилися. “Наші результати показали, що тренування контролю уваги може призвести до кращої ефективності читання”, — цитує науковців nature.com.
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