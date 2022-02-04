На Житомирщині за добу, 3 лютого, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 3 310 жителів області. Померли двоє людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 4 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 3 лютого лабораторний центр провів 3 859 досліджень на наявність захворювання – у 3 310 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще двоє людей:

70-річна жителька Баранівки;

77-річна жителька Романова.

На Житомирщині офіційно зареєстровані 3 375 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

3 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 246 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 167 390 жителів, 140 608 з яких вже одужали.

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