На Житомирщині за добу, 3 лютого, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 3 310 жителів області. Померли двоє людей, котрі хворіли на COVID-19.
Про це 4 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 3 лютого лабораторний центр провів 3 859 досліджень на наявність захворювання – у 3 310 жителів області підтвердили діагноз.
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще двоє людей:
- 70-річна жителька Баранівки;
- 77-річна жителька Романова.
На Житомирщині офіційно зареєстровані 3 375 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.
3 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 246 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 167 390 жителів, 140 608 з яких вже одужали.
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