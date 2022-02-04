У Херсонській області за добу, 3 лютого, зафіксували 1057 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 117 дітей.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Херсонському районі - 788. Ще 148 людей захворіли у Скадовському районі, 80 - у Каховському, 37 - у Бериславському, чотири - у Генічеському районі.

До лікарень госпіталізували 67 хворих, 990 - перебувають на самоізоляції.

За даними облдержадміністрації, за добу одужало 79 людей, двоє померли.

З початку пандемії в області виявили 88 605 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

2 лютого в Херсонській області зафіксували 968 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 105 дітей та 18 медичних працівників.

Головний санітарний лікар Херсонщини повідомив, що рівень захворюваності на COVID-19 в Херсонській області зростає через штам "Омікрон". З 30 ПЛР-зразків, надісланих до референс-лабораторії 29 дали позитивний результат саме на цей штам.

Херсонщина за показниками кількості випадків захворювання на COVID-19 перейшла до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

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