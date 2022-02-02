Херсонщина за показниками кількості випадків захворювання на COVID-19 перейшла до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

Про це Суспільному під час брифінгу сказав заступник голови Херсонської облдержадміністрації Микола Якименко.

"Є кілька показників, за якими область заноситься до тієї чи іншої зони. Другий тиждень у нас стрімко збільшується кількість хворих на коронавірус, тому ми автоматично потрапили до "помаранчевої" зони", - каже Якименко.

Також завтра планується провести засідання регіональної комісії ТЕБ та НС, на якій будуть вирішувати питання про подальше дистанційне навчання у школах області.

"Минулої доби у нас в області захворіли 125 дітей. Завтра зберемо регіональну комісію ТЕБ і будемо вирішувати, щоб, можливо, продовжити дистанційне навчання ще на 10 днів", - сказав Якименко.

Що відомо:

У Херсонській області за минулу добу, 1 лютого, діагностували 837 нових випадків захворювання на COVID-19. Це майже вдвічі більше ніж попередньої доби.

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