За добу на Херсонщині виявили 968 випадків захворювання на COVID-19

За добу, 2 лютого, в Херсонській області зафіксували 968 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 105 дітей та 18 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше випадків діагностували у жителів Херсонського району - 599. Також захворіли 149 жителів з Каховського району, 148 - в Генічеському районі, 37 випадків зафіксували у Бериславському та 35 в Скадовському районах.

Стан хворих задовільний, 929 жителів перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 39 людей.

Померли четверо людей, одужали 89 жителів області.

Наразі в області 87 548 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

Херсонщина за показниками кількості випадків захворювання на COVID-19 перейшла до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

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