Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня завантажена на близько 60% хворими на коронавірус. Серед пацієнтів немає жодного вакцинованого.

Про це в ефірі розмовної студії "Сьогодні.Головне" розказав директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"Зараз в дитячій інфекційній лікарні перебуває близько 170 хворих. Всього там 290 місць. Ми бачимо, що "Омікрон" більше зачіпає дитяче населення, тому що діти невакциновані. В лікарні серед захворілих жодного вакцинованого пацієнта", — сказав Хаустов.

За його інформацією, понад половина дітей, які перебувають у лікарні, — віком від одного до п'яти років.

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