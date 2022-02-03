Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня завантажена на близько 60% хворими на коронавірус. Серед пацієнтів немає жодного вакцинованого.
Про це в ефірі розмовної студії "Сьогодні.Головне" розказав директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
"Зараз в дитячій інфекційній лікарні перебуває близько 170 хворих. Всього там 290 місць. Ми бачимо, що "Омікрон" більше зачіпає дитяче населення, тому що діти невакциновані. В лікарні серед захворілих жодного вакцинованого пацієнта", — сказав Хаустов.
За його інформацією, понад половина дітей, які перебувають у лікарні, — віком від одного до п'яти років.
Що відомо
- На Харківщині більшає хворих на COVID-19 дітей, повідомила 27 січня головна санітарна лікарка регіону Любов Махота.
- Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області рекомендувала відправити школярів на дистанційне навчання з понеділка, 31 січня.
- 28 січня директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко розповіла Суспільному, що усі школи Харкова не переводитимуть на дистанційне навчання і дивитимуться на ситуацію у кожному закладі.
- 31 січня на нараді в облдержадміністрації Максим Хаустов повідомив, що в обласній дитячій клінічній лікарні підготували 70 ліжок з централізованим киснем. Медзаклад прийматиме дітей з COVID-19, якщо в обласній дитячій інфекційній лікарні не буде вільних місць.