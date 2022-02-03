З 1 лютого в Херсоні почали щеплювати від поліомієліту дітей, які не отримали вакцину вчасно. Які симптоми і наслідки має ця хвороба та чи можна її уникнути - знає Суспільне.

Мирославу мама Ангеліна Філіна принесла на щеплення від поліомієліту. Говорить, знає, наскільки це важливо.

"Робили комплексне щеплення, яке робиться планово в 6 місяців. Робили із запізненням. У наше щеплення входить також поліомієліт. Потім наступне в нас буде в рік. У мене вже старша дитина є, тому я знаю, коли треба приходити до поліклініки. Також дзвонила мені наш педіатр, щоб ми прийшли зробити щеплення", - говорить Ангеліна Філіна.

Поліомієліт – хвороба, яка вражає нервову систему, говорить лікарка-інфекціоністка Людмила Жданова.

"Поліомієліт – це хвороба брудних рук. Інкубаційний період при поліомієліті – від 4 до 35 днів. Людина заразна з початку симптомів захворювання і протягом двох тижнів. До 70 відсотків можуть бути безсимптомно. До 25 відсотків можуть перебігати по типу ГРВІ, грипу з підвищенням температури, головним болем, ломотою в тілі, болем у м’язах", - каже лікарка.

Ураження м’язів може призвести до паралічу та смерті, говорить Людмила Жданова. За її словами, функція м’язів після паралічу не відновлюється повністю. Каже, що вакцинація – це єдиний спосіб запобігти розвитку захворювання. Захворіти може як дорослий, так і дитина невакциновані. Але найбільш сприятливий контингент – це діти до 5 років.

Дітей, які за три тижні мають отримати позапланове щеплення від поліомієліту, у Суворовському районі Херсона 113, розповіла лікарка дитячої поліклініки №1 лікарні імені Карабелеша Наталія Крамаренко.

"В Україні зараз спалах поліомієліту – дві дитини захворіли. Треба не тільки захистити дітей від поліомієліту, але ще й перервати ланцюг передачі вірусу. У вакцині живій оральний вірус ослаблений, сам по собі не може викликати захворювання. Якщо дитина нещеплена або частково щеплена, він може і не викликати захворювання, але він мутує в її організмі, виходить у зовнішнє середовище і ланцюг повторюється", - розповіла лікарка.

Кожна мутація робить вірус більш агресивним, говорить лікарка, а причина цього – низький рівень вакцинації дітей

"2015 року це було менше ніж 20 відсотків дітей, щеплених за віком за календарем, як потрібно. Потім ми трохи підтягли, в нас були непогані відсотки, але для того, щоб ми говорили про колективний імунітет, повинно бути не менше 95 відсотків кожного віку щеплення за календарем. Ми по деяких вікових категоріях і 80 не маємо", - розповіла Наталія Крамаренко.

В Україні з 1 лютого почали нові етапи вакцинації, розповіла лікарка дитячої поліклініки № 1 лікарні імені Карабелеша. У ці два тури, які будуть проводитися живою оральною вакциною, будуть щеплюватися діти з 2021 року по 2016 включно – всі, незалежно від того, як вони були щеплені до цього. Але щоб перейти до цього, треба щепити тих дітей інактивованою вакциною, які або не мають взагалі щеплень із різних причин, або мають тільки одне.

Щоб уникнути можливих заражень, говорить Наталія Крамаренко, щепити дитину важливо вчасно. Інна Брюхно, мама Ксенії, так і робить. У них це планове щеплення профілактичне проти поліомієліту і для родини це дуже важливо. Мати каже, що є ще старша дівчинка – два роки, їй також робили щеплення у чотири місяці.

Від поліомієліту щеплення роблять шість разів. Кожен флакон вакцини розрахований на 10 доз, говорить медична сестра Галина Кулінова. Використати його треба впродовж шести годин. На поліомієліт зараз приходять діти планово та ті, які не були щеплені з якихось причин вчасно. Медична сестра каже, приходять поки що запрошені, ось за три дні - десятеро дітей.

Лікарка Наталя Крамаренко сказала, що два наступні етапи вакцинації від поліомієліту охоплять значно більшу кількість дітей, ніж нинішній, підготовчий.

Що відомо

Серед усіх областей України найвищий рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту – на Сумщині. Вакцинацію зробили в області 92%. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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