За останні місяці в Україні зафіксували другий випадок поліомієліту, захворіла дворічна дитина на Закарпатті. Зі слів мами дитини, родина відмовилася від вакцинації, тож малюк не був щеплений. Перед цим, у жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.Чому в Україні трапляються випадки цієї небезпечної хвороби, який рівень охоплення вакцинації та чи загрожує нам новий спалах поліомієліту "Українському радіо" розповіла національна експертка із громадського здоров'я, лікарка Олена Лукашевич.

"Поліомієліт — є вірусною гострою інфекційною хворобою, яка спричиняє інвалідність та становить небезпеку для життя. Певний відсоток випадків хвороби раніше, коли вона була поширеніша, закінчувався смертельними випадками. Протягом останнього місяця, відколи захворіла друга дитина (перший випадок зафіксовано на початку осені на Рівненщині - ред.), встановлено зв’язок між двома випадками. Цей тип "поліо" прийшов із країн Азії, Таджикистану, Узбекистану, де минулого року були зафіксовані випадки хвороби", — розповіла Олена Лукашевич.

Лікарка пояснила, що інфікуватися поліомієлітом можна фекально-оральним шляхом, тобто через брудні руки, інфіковану воду чи їжу, а також заражені предмети побуту, наприклад, іграшки: "Тому важливо дітей від 0 до 5 років, чию чистоту рук не завжди можна проконтролювати, вакцинувати. Лікування від поліомієліту не існує".

"Невеликий відсоток виникнення парезів і паралічів — це ураження саме м'язової системи. Вони є незворотними: м’язи, де поселився вірус і де він розмножується, не відновлюються. Якщо це стосується дихальних м’язів, відбувається дихальна недостатність і смерть від задишки", — наголосила Лукашевич.

Аби уникнути поширення хвороби, з 1 лютого МОЗ анонсувало початок кампанії зі щеплення дітей від поліомієліту.

"Це абсолютно прогнозоване і стандартне для такої ситуації та хвороби рішення. З 1 лютого всі дітки від 0 до 5 років, незалежно від їхнього вакцинального статусу, тобто незалежно від того, скільки щеплень від поліомієліту в них вже є, будуть вакциновані інактивованою поліовакциною. Йдеться про невелике щеплення в ділянку передпліччя. Це так звана турова вакцинація у випадку надзвичайних ситуацій, коли вже такі небезпечні хвороби проявились. Має бути вакцинована саме ця вікова категорія, яка найбільше піддається ризику виникнення хвороби зі станами, які загрожують життю", - пояснила експертка.

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Вона нагадала, що в рамках звичайного режиму вакцинування є шість ключових доз полівакцин: у 2,4, 6 та 18 місяців, а потім в 6 та 14 років: "Перша вакцина завжди робиться інактивована уколом, наступні — краплями".

"В Україні передостанній випадок цієї хвороби був фіксований у 2015 році. Проте у вересні минулого року мали перший випадок, а зараз — вже другий. Тому й було прийнято рішення щодо турової імунізації", — додала Олена Лукашевич.

Експертка розповіла, що вакцинація в Україні добровільна, проте закликала батьків ставитися до здоров’я своїх дітей відповідально: "Ми робимо щеплення своїх домашніх тварин, уникаємо можливості загинути в аварії та пристібаємося пасками безпеки, поки катаємося на лижах чи ковзанах, то захищаємо свої кінцівки, одягаємо шоломи. Адже розуміємо, що є базові елементи захисту нашого життя і вакцинація також до них належить".

За її словами, українцям, як і решті світу, важливо сформувати колективний імунітет. Й аби досягнути його, 95 % населення має бути вакциновано: "Йдеться не про 100 %, тому що в частини мешканців можуть бути протипокази, наприклад, жорстка алергічна реакція. Саме тому, аби вберегти тих, хто не може бути щепленим, варто, щоб максимальний показник в 95 % досягався".

"Станом на вересень щепленням від поліомієліту було охоплено трохи більш ніж половини населення: в середньому по Україні 53 %, в окремих регіонах показники були суттєво нижчими, наприклад, на Закарпатті. Станом на початок цього року охоплено понад 73 % по Україні", — підсумувала Олена Лукашевич.

Що відомо

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

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