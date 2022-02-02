Найбільше дітей, щеплених від поліомієліту, – на Сумщині

Серед усіх областей України найвищий рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту – на Сумщині. Вакцинацію зробили в області 92%. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Найбільший показник вакцинації по області дітей до 18 місяців – 97,7%. Найнижчій – 85,3% щеплених дітей до 14 років.

На Сумщині, як і в усій Україні, є вакцина виробництва «Імовак Поліо» (виробництва Франції). Вона прекваліфікована ВООЗ і захищає від всіх типів поліовірусу. В державних лікарнях щепити дитину можна безкоштовно.

У 2021 році рівень охоплення щепленнями дітей проти поліомієліту був 80%. За інформацією Центру громадського здоров'я, через те, що останні роки рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту не перевищував в сумі 80%, в країні накопичилась критична маса дітей без імунної відповіді до поліовірусу. Її можна набути лише завдяки вакцинації.

З 1 лютого розпочалася загальнонаціональна кампанія імунізації проти поліомієліту.

Що відомо

17 січня на Сумщині стартував перший тур додаткової вакцинації проти поліомієліту. Тривав він до 31 січня. Протягом цього часу планували щепити 74 дитини віком від 6 місяців до 6 років. Це ті діти, котрі зовсім не мають щеплень від поліомієліту або мають тільки одну дозу інактивованої поліомієлітної вакцини.

У дворічного хлопчика із Закарпаття 24 січня підтвердили захворювання на поліомієліт. Діагноз підтвердили у Регіональній референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі, Фінляндія. Це другий випадок захворювання на другий тип поліовірусу в Україні. Перший раз наявність вірусу поліомієліту на Закарпатті у дитини підтвердили 29 жовтня 2021 року.

Шостого жовтня 2021 року підтвердили випадок поліомієліту у півторарічної дитини на Рівненщині. Півторарічний малюк з багатодітної родини захворів першого вересня й батьки звернулися до сімейного лікаря. Уже третього вересня дитина потрапила у лікарню з симптомами парезу ніг.

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