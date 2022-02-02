Найбільше дітей, щеплених від поліомієліту, – на Сумщині

Серед усіх областей України найвищий рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту – на Сумщині. Вакцинацію зробили в області 92%. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Найбільший показник вакцинації по області дітей до 18 місяців – 97,7%. Найнижчій – 85,3% щеплених дітей до 14 років.
На Сумщині, як і в усій Україні, є вакцина виробництва «Імовак Поліо» (виробництва Франції). Вона прекваліфікована ВООЗ і захищає від всіх типів поліовірусу. В державних лікарнях щепити дитину можна безкоштовно.
У 2021 році рівень охоплення щепленнями дітей проти поліомієліту був 80%. За інформацією Центру громадського здоров'я, через те, що останні роки рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту не перевищував в сумі 80%, в країні накопичилась критична маса дітей без імунної відповіді до поліовірусу. Її можна набути лише завдяки вакцинації.
З 1 лютого розпочалася загальнонаціональна кампанія імунізації проти поліомієліту.
Що відомо
- 17 січня на Сумщині стартував перший тур додаткової вакцинації проти поліомієліту. Тривав він до 31 січня. Протягом цього часу планували щепити 74 дитини віком від 6 місяців до 6 років. Це ті діти, котрі зовсім не мають щеплень від поліомієліту або мають тільки одну дозу інактивованої поліомієлітної вакцини.
- У дворічного хлопчика із Закарпаття 24 січня підтвердили захворювання на поліомієліт. Діагноз підтвердили у Регіональній референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі, Фінляндія. Це другий випадок захворювання на другий тип поліовірусу в Україні. Перший раз наявність вірусу поліомієліту на Закарпатті у дитини підтвердили 29 жовтня 2021 року.
- Шостого жовтня 2021 року підтвердили випадок поліомієліту у півторарічної дитини на Рівненщині. Півторарічний малюк з багатодітної родини захворів першого вересня й батьки звернулися до сімейного лікаря. Уже третього вересня дитина потрапила у лікарню з симптомами парезу ніг.
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